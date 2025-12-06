Mbappé : Le gros coup qui fait mal à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire pour la première fois de la saison vendredi soir, Ethan Mbappé a inscrit le but permettant au LOSC de s’imposer lors de la réception de l’OM (1-0). Un joueur en qui Bruno Genesio croit beaucoup et qui peut devenir un « titulaire en puissance » à Lille, à condition qu’il soit épargné par les blessures.

Déjà buteur contre Toulouse (2-1) et le PSG (1-1), Ethan Mbappé a récidivé vendredi face à l’OM (1-0). Un but très important qui a permis au LOSC de revenir à la hauteur de son adversaire du soir au classement et d’enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1, alors que c’était seulement la première titularisation cette saison du frère de Kylian Mbappé.

« On avait décidé de le titulariser car il a cette faculté à jouer en profondeur » « Il est comme il est habituellement. Il a marqué. On avait décidé de le titulariser car il a cette faculté à jouer en profondeur, avec de la vitesse. Il y a des matchs où tout tourne comme on l’imagine », a confié Bruno Genesio après la rencontre, qui estime qu’Ethan Mbappé peut devenir un titulaire indiscutable au LOSC.