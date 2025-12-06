Mbappé : Le gros coup qui fait mal à l’OM !

Titulaire pour la première fois de la saison vendredi soir, Ethan Mbappé a inscrit le but permettant au LOSC de s’imposer lors de la réception de l’OM (1-0). Un joueur en qui Bruno Genesio croit beaucoup et qui peut devenir un « titulaire en puissance » à Lille, à condition qu’il soit épargné par les blessures.
Déjà buteur contre Toulouse (2-1) et le PSG (1-1), Ethan Mbappé a récidivé vendredi face à l’OM (1-0). Un but très important qui a permis au LOSC de revenir à la hauteur de son adversaire du soir au classement et d’enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1, alors que c’était seulement la première titularisation cette saison du frère de Kylian Mbappé.
« On avait décidé de le titulariser car il a cette faculté à jouer en profondeur »
« Il est comme il est habituellement. Il a marqué. On avait décidé de le titulariser car il a cette faculté à jouer en profondeur, avec de la vitesse. Il y a des matchs où tout tourne comme on l’imagine », a confié Bruno Genesio après la rencontre, qui estime qu’Ethan Mbappé peut devenir un titulaire indiscutable au LOSC.
« C’est un joueur qui rend l’équipe meilleure, c’est un titulaire en puissance »
« Si son corps le laisse tranquille, c’est un joueur qui rend l’équipe meilleure, c’est un titulaire en puissance. Il a un profil différent des autres parce qu’il va très vite, il a toujours des occasions à chaque match, il fait marquer ou marque. Mais il faut faire attention. Il a eu deux grosses blessures. Il doit encore se renforcer sur le plan musculaire et on doit gérer sa charge de la meilleure manière. J’espère qu’il va continuer à pouvoir progresser et s’entraîner sans pépin car c’est vraiment un joueur intéressant », a ajouté Bruno Genesio.