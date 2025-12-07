Mbappé - Haaland : Le transfert que personne n'a vu venir !

En pleine lutte avec le Barça en championnat, le Real Madrid évalue ses options. D’après la presse espagnole, le club madrilène tente de prolonger Vinicius Jr. Mais si ce dernier venait à quitter le club, les Merengue pourraient alors jeter leur dévolu sur Erling Haaland, et ainsi former un duo d’attaquants XXL avec Kylian Mbappé.
Le Real Madrid en plein chantier. Si Kylian Mbappé régale à la pointe de l’attaque en ce début de saison, le club madrilène commence à s’inquiéter pour Vinicius Jr. En difficulté depuis plusieurs mois, le Brésilien pourrait voir son avenir bouleversé dans les prochaines semaines.
Vinicius fait face à un tournant
En effet, à en croire les dernières révélations d’OK Diario, les dirigeants du Real Madrid vont prochainement se réunir avec l’entourage du numéro 7 afin de lui offrir une prolongation de contrat. Selon le média ibérique, deux options sont alors possibles. Si Vinicius venait à prolonger, les Merengue ne recruteront aucun attaquant l’été prochain.
Haaland pourrait remplacer le Brésilien
En revanche, OK Diario affirme que dans le cas contraire, le Real Madrid n’hésiterait pas à placer l’ailier gauche en vente. Une grosse rentrée d’argent pourrait notamment permettre au club madrilène de réaliser une énorme recrue, alors que les noms de Nico Williams ou encore d’Erling Haaland sont évoqués. De quoi former un énorme duo d’attaquants avec Mbappé...