Mbappé - Haaland : Le transfert que personne n'a vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine lutte avec le Barça en championnat, le Real Madrid évalue ses options. D’après la presse espagnole, le club madrilène tente de prolonger Vinicius Jr. Mais si ce dernier venait à quitter le club, les Merengue pourraient alors jeter leur dévolu sur Erling Haaland, et ainsi former un duo d’attaquants XXL avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid en plein chantier. Si Kylian Mbappé régale à la pointe de l’attaque en ce début de saison, le club madrilène commence à s’inquiéter pour Vinicius Jr. En difficulté depuis plusieurs mois, le Brésilien pourrait voir son avenir bouleversé dans les prochaines semaines.

Vinicius fait face à un tournant En effet, à en croire les dernières révélations d’OK Diario, les dirigeants du Real Madrid vont prochainement se réunir avec l’entourage du numéro 7 afin de lui offrir une prolongation de contrat. Selon le média ibérique, deux options sont alors possibles. Si Vinicius venait à prolonger, les Merengue ne recruteront aucun attaquant l’été prochain.