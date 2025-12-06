Le PSG veut le signer : L’accord qui change tout pour un crack !

Après avoir connu sa première titularisation en Ligue 1 contre le PSG en mars dernier, Kader Meïté va retrouver le club de la capitale ce samedi, à l’occasion du déplacement du Stade Rennais au Parc des Princes. Un club que l’attaquant âgé de 18 ans aurait pu rejoindre quand il était plus jeune, mais Rennes lui avait déjà fait signer un accord de non-sollicitation.
Le 8 mars dernier, Habib Beye décidait de lancer pour la première fois Kader Meïté à l’occasion de la réception du PSG (1-4). Un joueur sur lequel il a flashé dès son arrivée au Stade Rennais, où l’attaquant âgé de 18 ans est en concurrence avec Breel Embolo et Esteban Lepaul.
Le PSG était intéressé par Kader Meïté
Depuis le début de la saison, Kader Meïté n’a été titularisé que cinq fois, pour deux buts et deux passes décisives. Avant peut-être une sixième ce samedi face au PSG ? Un club que l’international espoirs français supportait dans sa jeunesse et qu’il aurait d’ailleurs pu rejoindre.
Un accord de non-sollicitation déjà signé avec Rennes
Comme indiqué par Le Parisien, le PSG, comme le FC Nantes et Le Havre, s’était positionné afin de le recruter quand il évoluait encore à Paris Alésia. Mais le Stade Rennais avait pris des précautions en faisant signer à Kader Meïté un accord de non-sollicitation (ANS) avant qu’il n’intègre le Pôle Espoirs de Reims de 2020 à 2022.