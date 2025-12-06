Le PSG veut le signer : L’accord qui change tout pour un crack !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir connu sa première titularisation en Ligue 1 contre le PSG en mars dernier, Kader Meïté va retrouver le club de la capitale ce samedi, à l’occasion du déplacement du Stade Rennais au Parc des Princes. Un club que l’attaquant âgé de 18 ans aurait pu rejoindre quand il était plus jeune, mais Rennes lui avait déjà fait signer un accord de non-sollicitation.

Le 8 mars dernier, Habib Beye décidait de lancer pour la première fois Kader Meïté à l’occasion de la réception du PSG (1-4). Un joueur sur lequel il a flashé dès son arrivée au Stade Rennais, où l’attaquant âgé de 18 ans est en concurrence avec Breel Embolo et Esteban Lepaul.

Le PSG était intéressé par Kader Meïté Depuis le début de la saison, Kader Meïté n’a été titularisé que cinq fois, pour deux buts et deux passes décisives. Avant peut-être une sixième ce samedi face au PSG ? Un club que l’international espoirs français supportait dans sa jeunesse et qu’il aurait d’ailleurs pu rejoindre.