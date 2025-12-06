Transfert historique : La condamnation va tomber à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l’OM n’a pas hésité à casser la tirelire pour s’offrir Igor Paixao. Moyennant 35M€, le Brésilien est alors devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Forcément, le voilà très attendu et pour le moment, Paixao peine à se montrer à la hauteur. C’est ainsi que Bertrand Latour commence à s’exaspérer.

Parmi les nombreux joueurs ayant rejoint l’OM cet été, on retrouve Igor Paixao. Mais voilà que l’ancien du Feyenoord est jugé quelque peu différemment des autres. En effet, le Brésilien est arrivé avec l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, ayant été acheté pour 35M€. Compte tenu de cet investissement de l’OM, Paixao est donc attendu au tournant.

« Votre Paixao pour le moment… » Le fait est que depuis qu’il a rejoint l’OM, Igor Paixao peine à enchainer. Les critiques se multiplient de plus en plus à l’encontre du Brésilien. Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a notamment balancé : « Moi, celui qui me déçoit un peu, je vais le dire un peu plus fortement qu’il y a quelques semaines, votre Paixao pour le moment… Je ne le condamne pas, il faut qu’il s’adapte ».