Transfert historique : La condamnation va tomber à l’OM ?

Lors du dernier mercato estival, l’OM n’a pas hésité à casser la tirelire pour s’offrir Igor Paixao. Moyennant 35M€, le Brésilien est alors devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Forcément, le voilà très attendu et pour le moment, Paixao peine à se montrer à la hauteur. C’est ainsi que Bertrand Latour commence à s’exaspérer.
« Votre Paixao pour le moment… »
Le fait est que depuis qu’il a rejoint l’OM, Igor Paixao peine à enchainer. Les critiques se multiplient de plus en plus à l’encontre du Brésilien. Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a notamment balancé : « Moi, celui qui me déçoit un peu, je vais le dire un peu plus fortement qu’il y a quelques semaines, votre Paixao pour le moment… Je ne le condamne pas, il faut qu’il s’adapte ».
« Je ne dis pas qu’il faut le vendre cet hiver mais… »
« Il y a le bilan statistique et il y a l’impact que vous avez sur le jeu. Il est sauvé par quelques buts, mais bon… C’est un joueur sur lequel Marseille a beaucoup investi. Je ne dis pas qu’il faut le vendre cet hiver mais pour le moment, Paixao il vous sauve rarement les matchs », a-t-il poursuivi à propos de Paixao. Affaire à suivre…