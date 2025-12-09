Départ de Rabiot : L’OM s’est tiré une balle dans le pied, la punchline en direct !

Adrien Rabiot n’aura tenu qu’une seule saison à l’Olympique de Marseille avant que sa bagarre avec Jonathan Rowe lui coûte sa place dans l’effectif en août dernier. Bien que l’OM ait pris une décision logique en se séparant de joueurs ayant entachés l’image de l’institution, les dirigeants marseillais ont failli sur un point précis : le remplacement de Rabiot au niveau du leadership d’après Florent Gautreau.
Du côté de l’Olympique de Marseille, une bagarre a éclaté dans le vestiaire dès la première journée de Ligue 1 à Rennes le 15 août dernier (0-1). Dans la foulée de la défaite et entre les murs du Roazhon Park, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en étaient venus aux mains dans une altercation d’une « violence inouïe » comme l’affirmait le président Pablo Longoria à l’AFP. Résultat ? Les hauts décideurs de l’OM prenaient la décision de définitivement se séparer de l’international français et de l’attaquant anglais après une mise à l’écart, respectivement partis à l’AC Milan et à Bologne.
Le départ d’Adrien Rabiot a laissé un vide en terme de leadership dans le groupe entraîné par Roberto De Zerbi à l’OM que le comité directeur marseillais n’est pas parvenu à combler du point de vue de Florent Gautreau. « Je pense qu’à Marseille, on a réclamé des coachs puissants. Et là, on a un coach presque trop puissant. Comme on l’a vu dans le doc ultra présent, quand ça ne va pas c’est aussi lui qui dit je peux servir de fusible. J’ai parlé du départ de Rabiot en disant que c’était une grosse perte pour le vestiaire de l’OM ».
Le journaliste de RMC, en direct au cinéma Pathé de Chambéry aux côtés de Daniel Riolo, Gilbert Brisbois et Jean-Louis Tourre dans le cadre de la tournée des 20 ans de l’After Foot, a par ailleurs souligné un manque chez Pierre-Emerick Aubameyang et d’autres tauliers du vestiaire de l’OM. « A ce titre là de meneur, de leader, il n’a pas été remplacé. Chacun dans son domaine, Aguerd, Hojbjerg, Aubameyang, est-ce qu’ils sont vraiment des leaders ? ».