Critiqué à l’OM, De Zerbi est prêt à laisse sa place !

Axel Cornic

La deuxième saison devait être celle de la confirmation, mais pour le moment Roberto De Zerbi peine à convaincre. En tout cas sur la durée, puisque son Olympique de Marseille ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis dans les moments les plus importants en Ligue 1. Mais une chance se présente de se relancer ce mardi, avec le retour de la Ligue des Champions.

La pression pourrait devenir de plus en plus forte. Lors de sa première saison, les observateurs ont été plutôt cléments envers Roberto De Zerbi. Mais ça a changé pour celle qui devait être la saison de la confirmation et qui semble de plus en plus être une nouvelle désillusion pour l’OM.

« Vous êtes le coach ? » Evidemment, les critiques se font de plus en plus nombreuses concernant De Zerbi, qui a fait une sortie remarquée à la veille de la rencontre face à l’Union Saint-Gilloise. « Des joueurs de taille à l'Union et un gardien immense, est-ce que cela va nécessiter des ajustements ? Oui, tout à fait, on cherche des solutions et on essaie toujours de faire au mieux. Vous êtes le coach ? (rires) » a déclaré le coach de l’OM.