Officiel : Le PSG annonce deux renforts surprises !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace à Bilbao pour affronter l'Athletic. Lors de cette sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Luis Enrique va pouvoir compter sur deux renforts de taille : Désiré Doué (20 ans) et Nuno Mendes (23 ans).

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG a rendez-vous avec l'Athletic à Bilbao, et ce, ce mercredi soir. Ce mardi matin, le club de la capitale a communiqué le groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique pour cette rencontre.

Athletic-PSG : Doué et Mendes sont convoqués Sur son compte X, le PSG a annoncé la liste de ses joueurs qui vont faire le déplacement à San Mamés ce mardi soir. A la surprise générale, Désiré Doué et Nuno Mendes sont convoqués par Luis Enrique, l'entraineur du club de la capitale.