Officiel : Le PSG annonce deux renforts surprises !

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace à Bilbao pour affronter l'Athletic. Lors de cette sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Luis Enrique va pouvoir compter sur deux renforts de taille : Désiré Doué (20 ans) et Nuno Mendes (23 ans).
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG a rendez-vous avec l'Athletic à Bilbao, et ce, ce mercredi soir. Ce mardi matin, le club de la capitale a communiqué le groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique pour cette rencontre.
Athletic-PSG : Doué et Mendes sont convoqués
Sur son compte X, le PSG a annoncé la liste de ses joueurs qui vont faire le déplacement à San Mamés ce mardi soir. A la surprise générale, Désiré Doué et Nuno Mendes sont convoqués par Luis Enrique, l'entraineur du club de la capitale.
PSG : Doué et Mendes reviennent plus tôt que prévu
Blessés ces dernières semaines, Nuno Mendes et Désiré Doué n'étaient pas supposés faire leur grand retour aussi tôt. Privé d'Ousmane Dembélé, d'Achraf Hakimi, de Lucas Beraldo et de Lucas Chevalier, le PSG peut se réjouir d'enregistrer deux renforts surprises ce mercredi soir. Reste à savoir si Nuno Mendes et Désiré Doué seront utilisés face à l'Athletic ce mardi soir.