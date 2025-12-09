Désiré Doué - PSG : C'est terminé !

Axel Cornic

Une très une mauvaise nouvelle est tombée récemment, avec le forfait d’Ousmane Dembélé pour la rencontre de Ligue des Champions de ce mercredi face à l’Athletic Bilbao. Mais le Paris Saint-Germain pourrait tout de même se consoler avec le possible retour de Désiré Doué, qui a été évoqué par Luis Enrique en conférence de presse.

Les blessures n’ont pas épargné le PSG cette saison, avec Luis Enrique qui a souvent dû redoubler d’imagination pour trouver des solutions. Et il n’y a pas seulement eu Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi, puisque Désiré Doué a également beaucoup manqué à Paris.

Doué de retour au PSG On n’a plus vu l’international français depuis la fin du mois d’octobre, avec une rechute après une première blessure en tout début de saison. Mais le calvaire semble terminé pour Doué, puisqu’il fait partie du groupe du PSG pour affronter l’Athletic Bilbao ce mercredi, en Ligue des Champions.