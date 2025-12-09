Guerre Ukraine-Russie : Un joueur du PSG s'en va ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a finalisé la signature d'Illia Zabarnyi, et ce, grâce à une offre d'environ 63M€. A cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce transfert a créé la polémique, et ce, parce que Matvey Safonov fait partie de l'effectif parisien. D'ailleurs, le portier de 26 ans pourrait prendre le large en 2026, ne manquant pas de prétendants.

Etincelant sous les couleurs de Krasnodar, Matvey Safonov a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé 20M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2024.

PSG : Malaise Safonov-Zabarnyi à cause de la guerre Un an plus tard, Illia Zabarnyi a rejoint le PSG. Grâce à une offensive à hauteur de 63M€, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a arraché le défenseur central ukrainien à Bournemouth. Sachant que Matvey Safonov est russe, une polémique a éclaté après le transfert d'Illia Zabarnyi. L'Ukraine et la Russie étant en guerre, la cohabitation entre les deux joueurs à Paris est compliquée. Une situation qui pourrait provoquer le départ du gardien de 26 ans.