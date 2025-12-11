Zinedine Zidane a tranché, sa prochaine équipe confirmée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jamais deux sans trois pour Zinedine Zidane au Real Madrid ? Xabi Alonso étant en danger sur le banc merengue, le nom de Zizou a circulé pour venir prendre les commandes de la Casa Blanca. Un scénario qui ne devrait toutefois pas arriver puisque le technicien français aurait quelque chose d'autre en tête pour son avenir.

Nommé entraîneur du Real Madrid en début de saison, Xabi Alonso peine à convaincre. A tel point qu'il serait actuellement sur un siège éjectable. L'Espagnol serait donc en grand danger et les noms circulent déjà pour venir le remplacer. C'est ainsi que celui de Zinedine Zidane a circulé pour succéder à Xabi Alonso. Reverra-t-on alors Zizou chez les Merengue ?

Non au Real Madrid ! Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, il faudrait faire une croix dessus. C'est ce qu'a annoncé Mundo Deportivo en réponse aux différentes rumeurs à propos du technicien français. Le média ibérique a alors fait savoir que Zizou ne pensait absolument pas revenir au Real Madrid, où son dossier n'aurait d'ailleurs pas été ouvert également.