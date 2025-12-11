Zidane et sa femme : Les rumeurs se précisent ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le nom de Zinedine Zidane a été évoqué avec insistance ces derniers jours pour venir assurer la succession de Xabi Alonso sur le banc de touche du Real Madrid en cas de changement d'entraîneur dans les prochains jours. Et la rumeur pourrait s'amplifier étant donné que Zidane était présent à Bernabeu avec son épouse pour la défaite contre Manchester City.

Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, c'est bientôt la fin ? Les spéculations vont bon train concernant le futur du coach espagnol dont les résultats ne donnent pas forcément satisfaction depuis sa nomination à la tête du club merengue cet été. Et alors que le Real Madrid a enchainé sur une nouvelle défaite mercredi soir en Ligue des Champions sur sa pelouse face à Manchester City (1-2), la situation se tend. Mais qui pour remplacer Xabi Alonso ?

Zidane a été évoqué Ces derniers jours, la piste menant à Zinedine Zidane a beaucoup fait parler en Espagne, lui qui a déjà entraîné à deux reprises le Real Madrid et qui connait parfaitement la maison. De plus, même s'il est pressenti pour reprendre les rênes de l'équipe de France après Didier Deschamps l'été prochain, Zidane reste libre sur le marché des entraîneurs actuel. Et un élément pourrait venir renforcer ces rumeurs.