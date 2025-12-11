Clash et menaces : Zidane s’attaque à un journaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les relations entre Zinedine Zidane et Pierre Ménès se sont clairement dégradées après la Coupe du Monde 2006, surtout lorsque le journaliste avait fait un reportage à Berlin sur le Mondial. Zidane aurait alors pris son téléphone peu de temps après la diffusion pour clasher et insulter Ménès…

Zinedine Zidane avait mis un terme à sa carrière après la finale de la Coupe du Monde 2006 perdue à Berlin, et il semblerait que le scénario de ce match l’ait marqué au vif pendant quelque temps. C’est d’ailleurs précisément à cette période que son clash avec Pierre Ménès semble avoir démarré, et le journaliste a tout raconté dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube en précisant notamment que Zidane l’aurait menacé au téléphone.

« Zidane ne va pas bien… » « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », révèle Pierre Ménès, qui décide donc malgré tout de faire ce reportage comme prévu. C’est précisément ce qui déclenchera le clash avec Zinedine Zidane.