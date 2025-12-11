Clash et menaces : Zidane s’attaque à un journaliste !

Les relations entre Zinedine Zidane et Pierre Ménès se sont clairement dégradées après la Coupe du Monde 2006, surtout lorsque le journaliste avait fait un reportage à Berlin sur le Mondial. Zidane aurait alors pris son téléphone peu de temps après la diffusion pour clasher et insulter Ménès…
Zinedine Zidane avait mis un terme à sa carrière après la finale de la Coupe du Monde 2006 perdue à Berlin, et il semblerait que le scénario de ce match l’ait marqué au vif pendant quelque temps. C’est d’ailleurs précisément à cette période que son clash avec Pierre Ménès semble avoir démarré, et le journaliste a tout raconté dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube en précisant notamment que Zidane l’aurait menacé au téléphone.
« Zidane ne va pas bien… »
« Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », révèle Pierre Ménès, qui décide donc malgré tout de faire ce reportage comme prévu. C’est précisément ce qui déclenchera le clash avec Zinedine Zidane.
« Il a eu des propos menaçants »
« Fort de ça, j’y vais mollo, l’émission fait un carton (…) et le lendemain, pas un commentaire sur ce que j’avais dit sur Zidane, rien. Tout passe comme une lettre à la poste. Et quelques jours après, il m’appelle (…) et il me fait : ‘Ménès, c’est Zidane.’ Je dis : ‘Ah, si tu m’appelles, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas’. Parce que pendant toute sa carrière, même quand j’étais à L’Équipe, il m’appelait quand quelque chose ne lui plaisait pas dans le journal, même si ce n’était pas mois qui l’avait écrit. Il me dit : ‘Oui, qu’est-ce que tu as raconté ? Les saloperies que tu as racontées à Berlin.’ Je suis un peu étonné. Je lui dis : ‘Tu l’as vue l’émission ?’ Il me dit :‘Non, on me l’a répétée’. Alors je lui dit : « Ah bah, si c’est un analphabète qui t’a répété, je ne peux rien pour toi. Regarde-là et rappelle moi’. Et là, il a eu des propos menaçants que je n’ai pas tolérés », poursuit Pierre Ménès. Ambiance…