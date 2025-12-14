PSG - Transfert légendaire : Une offre va partir !

Pierrick Levallet

Le PSG va très certainement devoir livrer bataille sur le mercato pour un certain Said El Mala. Le crack du FC Cologne intéresserait le club de la capitale, mais pas seulement. L’attaquant de 19 ans aurait également quelques touches en Premier League. Des équipes anglaises pourraient même faire une offre dès cet hiver pour l’international Espoirs allemand.

Le PSG s’active déjà pour son recrutement de l’été prochain. Le club de la capitale a déjà exploré quelques pistes sur le mercato. Parmi les noms évoqués, on peut retrouver celui de Said El Mala. L’international Espoirs allemand fait sensation en Bundesliga avec le FC Cologne (6 buts et 3 passes décisives en 16 matchs).

Le PSG suit Said El Mala de près Le club allemand aurait d’ailleurs des exigences élevées pour son crack de 19 ans. Le FC Cologne réclamerait en effet 60M€ pour un éventuel transfert, ce qui ferait de Said El Mala la vente la plus chère de l’équipe. Mais le PSG ne serait pas vraiment seul sur le dossier, et pourrait même se faire doubler dès cet hiver.