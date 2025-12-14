Donnarumma - PSG : La grosse révélation sur son transfert !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, un transfert a particulièrement étonné : celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier sortait d’une très bonne saison avec Paris, mais il a été remplacé par Lucas Chevalier après que les négociations pour sa prolongation de contrat se soient embourbées. Toutefois, le club de la capitale pistait l’ancien Lillois bien avant cela.

Le 31 mai dernier, le PSG entrait dans l’histoire en remportant pour la première fois la Ligue des champions. Un succès qui porte la marque de Luis Enrique et de toute une équipe, mais les Parisiens doivent aussi beaucoup à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a multiplié les arrêts de grande classe lors des matchs à élimination directe et sans lui le club de la capitale aurait pu prendre la porte à plusieurs reprises.

Donnarumma a quitté le PSG Malgré cette dernière saison de très grande qualité, Gianluigi Donnarumma n’évolue plus au PSG. Le gardien de but a rejoint Manchester City lors du dernier mercato estival, car il était poussé vers la sortie par Luis Enrique qui souhaitait apporter du changement à ce poste. C’est ainsi que Lucas Chevalier est arrivé en provenance de Lille.