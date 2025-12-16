OM : La rumeur de transfert qui rend fou De Zerbi 

A l’Olympique de Marseille, une menace venant d’Italie ne cesse de grandir. Si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg aurait la cote à la Juventus. Pire, une offensive hivernale serait au programme. Ce qui aurait le don de faire enrager Roberto De Zerbi. Tout est déballé.
Ces dernières semaines, Pierre-Emile Hojbjerg est redevenu un élément important du milieu de terrain de Roberto De Zerbi. Membre clé de l’animation mise en place par l’entraîneur italien, l’international danois fait des envieux sur le marché des transferts. Du moins, de l’autre côté des Alpes où la Juventus serait prête à se plier en quatre afin de s’attacher ses services.
La Juventus se prépare pour Hojbjerg
Dans son édition de ce mardi, la Gazzetta dello Sport dévoile que la Juventus préparerait son offensive en marge de l’ouverture du mercato hivernal dans l’optique de mettre la main sur Pierre-Emile Hojbjerg. Pour autant, les dirigeants de l’OM feraient barrage. Une posture pleinement validée par Roberto De Zerbi.
Hojbjerg n’a pas de bon de sortie, De Zerbi refuse de le perdre
Coach de l’OM qui a clairement eu son mot à dire sur le recrutement de Pierre-Emile Hojbjerg arrivé de Tottenham à l’été 2024, Roberto De Zerbi mènerait le front contre toute vente du Danois. Il serait, selon la Gazzetta dello Sport, en première ligne pour éviter son départ. La Juventus aura donc fort à faire si elle espère mener à bien cette opération.