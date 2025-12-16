OM : La rumeur de transfert qui rend fou De Zerbi 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, une menace venant d’Italie ne cesse de grandir. Si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg aurait la cote à la Juventus. Pire, une offensive hivernale serait au programme. Ce qui aurait le don de faire enrager Roberto De Zerbi. Tout est déballé.

Ces dernières semaines, Pierre-Emile Hojbjerg est redevenu un élément important du milieu de terrain de Roberto De Zerbi. Membre clé de l’animation mise en place par l’entraîneur italien, l’international danois fait des envieux sur le marché des transferts. Du moins, de l’autre côté des Alpes où la Juventus serait prête à se plier en quatre afin de s’attacher ses services.

La Juventus se prépare pour Hojbjerg Dans son édition de ce mardi, la Gazzetta dello Sport dévoile que la Juventus préparerait son offensive en marge de l’ouverture du mercato hivernal dans l’optique de mettre la main sur Pierre-Emile Hojbjerg. Pour autant, les dirigeants de l’OM feraient barrage. Une posture pleinement validée par Roberto De Zerbi.