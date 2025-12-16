Kylian Mbappé, la séparation «inévitable» !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid n’aurait pas prévu de se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club madrilène devrait néanmoins se séparer d’un certain Endrick en janvier. Derrière Kylian Mbappé dans la hiérarchie chez les Merengue, l’international auriverde devrait inévitablement quitter la Casa Blanca pour récupérer du temps de jeu.

Le Real Madrid veut protéger le potentiel d'Endrick Comme le rapporte MARCA, Endrick serait considéré comme un investissement stratégique pour l’avenir au Real Madrid. Le club madrilène estimerait donc que la meilleure façon de protéger cette valeur serait de lui donner du temps de jeu loin de la Casa Blanca. Bloqué par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick devrait donc partir pour éviter que sa progression ne stagne. Un départ serait même « inévitable ».