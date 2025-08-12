Luis Enrique vire un joueur, le vestiaire du PSG sort du silence !

Alexis Brunet

Ce mercredi, le PSG dispute la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine. Sur le départ, Gianluigi Donnarumma n’est pas du voyage, puisqu'il n’a pas été retenu dans le groupe par Luis Enrique. Une décision peu banale, sur laquelle est revenu Nuno Mendes, présent en conférence de presse à la veille d’affronter les Spurs.

C’est une décision qui a fait grand bruit. Alors qu’il est toujours un joueur du PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas été retenu dans le groupe parisien pour affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe ce mercredi. Une décision qui vise à mettre la pression sur le portier italien et donc à le pousser à partir le plus vite possible. Visiblement cela a fonctionné, puisque l'ancien joueur de l'AC Milan annoncé à travers un communiqué publié sur son compte Instagram qu'il allait quitté Paris prochainement.

Luis Enrique assume ne plus vouloir de Donnarumma Ce mardi, au micro de Sky Italia, Luis Enrique est revenu sur sa décision de se passer des services de Gianluigi Donnarumma. L’entraîneur du PSG assume complètement cette décision. « Donnarumma ? Un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et encore meilleure comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite. »