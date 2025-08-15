PSG : «Il ne l’a pas bien vécu», un joueur a souffert à cause de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir face à Tottenham, le PSG a pu recoller au score grâce notamment à un très beau but de Kang-In Lee. S’il n’était pas attendu dans ce choc, le Sud-Coréen a rappelé à tout le monde sa capacité dans les frappes en dehors de la surface. Le joueur de 24 ans n’a d’ailleurs pas apprécie son faible temps de jeu la saison dernière.

Le PSG a remporté son premier trophée de la saison. Mercredi soir, le club de la capitale est venu à bout de Tottenham aux tirs aux buts après avoir été longtemps mené au cours de la rencontre. La révolte sera finalement venue des pieds de Kang-In Lee côté parisien.

Kang-In Lee veut se battre Entré en jeu à la place de Warren Zaïre-Emery à la 67ème minute, le Sud-Coréen a décoché une belle frappe tendue à l’entrée de la surface afin de permettre au PSG de réduire l’écart. Si son avenir à Paris est toujours incertain et que les dirigeants pourraient s’en séparer en cas de belle offre, le numéro 19 lui, veut prouver sa valeur aux yeux de Luis Enrique.