Officiel : Le PSG perd deux joueurs !

Ce dimanche soir, le PSG va lancer sa saison en Ligue 1. En effet, le club emmené par Luis Enrique a rendez-vous avec le FC Nantes à la Beaujoire. Malheureusement pour le coach du PSG, il sera privé de deux joueurs pour la première journée du championnat de France : Presnel Kimpembe et Senny Mayulu.

Ce mercredi soir, le PSG a démarré sa saison 2025-2026 de la plus belle des manières : en remportant un trophée. Opposé à Tottenham, le club de la capitale a été sacré à la Supercoupe d'Europe (2-2, 4-3).

PSG : Kimpembe est touché par un virus Alors que la Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi, le PSG va défier le FC Nantes ce dimanche soir. En effet, le club de la capitale doit se déplacer à la Beaujoire pour la 1ère journée du championnat de France. Malheureusement pour le PSG de Luis Enrique, deux joueurs vont manquer à l'appel : Presnel Kimpembe et Senny Mayulu.