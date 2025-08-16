Transfert au PSG : Luis Enrique annonce un «renfort très important»

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a recruté Illia Zabarnyi lors de ce mercato estival. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 63M€ pour s'attacher les services de l'international ukrainien. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune talent de 22 ans.

Depuis le début du mercato estival, le PSG s'est activé pour s'offrir un nouveau défenseur central droitier. Finalement, Luis Campos a réussi à mettre la main sur Illia Zabarnyi. En effet, le joueur de 22 ans quitté Bournemouth pour s'engager en faveur du PSG. Ayant signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, Illia Zabarnyi a couté environ 63M€ au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Zabarnyi a signé au PSG Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique s'est livré sur le recrutement d'Illia Zabarnyi. Ayant dit le plus grand bien de l'international ukrainien, le coach du PSG s'est également prononcé sur sa possible utilisation contre le FC Nantes ce dimanche soir.