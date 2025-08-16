Transfert au PSG : Luis Enrique annonce un «renfort très important»

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a recruté Illia Zabarnyi lors de ce mercato estival. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 63M€ pour s'attacher les services de l'international ukrainien. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune talent de 22 ans.
Depuis le début du mercato estival, le PSG s'est activé pour s'offrir un nouveau défenseur central droitier. Finalement, Luis Campos a réussi à mettre la main sur Illia Zabarnyi. En effet, le joueur de 22 ans quitté Bournemouth pour s'engager en faveur du PSG. Ayant signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, Illia Zabarnyi a couté environ 63M€ au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.
Zabarnyi a signé au PSG
Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique s'est livré sur le recrutement d'Illia Zabarnyi. Ayant dit le plus grand bien de l'international ukrainien, le coach du PSG s'est également prononcé sur sa possible utilisation contre le FC Nantes ce dimanche soir.
«C'est important pour nous d'avoir ce joueur»
« Si Illia Zabarnyi jouera contre Nantes ? Peut-être, il est dans la liste. Défenseur, c'est une position difficile pour un joueur. On leur demande beaucoup, comme à Marqui, Pacho, Lucas etc. Car nous demandons beaucoup avec le ballon. Et sans, il y a des situations avec beaucoup d'espaces dans leurs dos. Mais il a beaucoup de qualités, c'est important pour nous d'avoir ce joueur. C'est un renfort très important », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Pour rappel, le club de la capitale va disputer la première journée de Ligue 1 face au FC Nantes, et ce, à la Beaujoire. Après leur sacre à la Supercoupe d'Europe ce mercredi soir (victoire 2-2, 4-3 contre Tottenham), les joueurs parisiens vont-il enchainer face aux Canaris ?