Grosse signature au PSG, Luis Enrique réclame un nouveau transfert !

Alors que le torchon brûle entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, l’agent de l’Italien a récemment accusé le club parisien de ne pas avoir été très honnête dans les négociations autour de la prolongation du gardien de 26 ans. Si Paris dément cette version, Luis Enrique lui, a décidé de passer à autre chose avec un gros transfert.

Le PSG dispose d’un nouveau gardien. Arrivé récemment à Paris, Lucas Chevalier aura la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma. Héros du sacre parisien en Ligue des Champions la saison dernière, l’Italien va quitter le PSG. Alors que son contrat expire l’été prochain, aucun accord n’a été trouvé entre les deux camps. Même si l’agent de la star de 26 ans affirme le contraire.

Enzo Raiola accuse le PSG « Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester. Puis, ils ont changé les règles du jeu et à ce moment-là, nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m’ont confirmé leur volonté de continuer. Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement », a ainsi confié Enzo Raiola à la télévision italienne au cours des derniers jours.