40M€ : Le transfert qui va régaler le PSG !

La fin du mercato va être animée pour le PSG. Avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, le club de la capitale voudrait boucler quelques départs. Gonçalo Ramos aurait notamment fait l’objet de rumeurs ces derniers jours. Mais l’un de ses prétendants aurait opté pour une autre option sur le mercato.
Le PSG a encore quelques dossiers à régler d’ici la fin du mercato. Le club de la capitale espère se séparer de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2026, et de ses indésirables comme Carlos Soler, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani. D’autres joueurs de Luis Enrique attiseraient toutefois les convoitises sur le marché des transferts.
Gonçalo Ramos attise les convoitises sur le mercato
Gonçalo Ramos ferait notamment l’objet de quelques intérêts sur le mercato. Le buteur portugais n’est pas vraiment titulaire au PSG. Mais l’attaquant de 24 ans reste un joueur important de Luis Enrique, qui l’utilise souvent en super-sub. Les Rouge-et-Bleu ne seraient donc pas vraiment vendeurs. Newcastle serait toutefois intéressé par ses services et pourrait lui offrir un meilleur rôle.
Newcastle opte pour un autre attaquant
Mais comme le rapporte TeamTALK, les Magpies travailleraient sur un autre dossier. Les pensionnaires de la Premier League espéreraient boucler l’arrivée de Yoane Wissa (Brentford) pour environ 40M€. Ce transfert permettrait au PSG de souffler un peu, puisque l’un des prétendants de Gonçalo Ramos se retirerait du dossier. À suivre...