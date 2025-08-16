40M€ : Le transfert qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

La fin du mercato va être animée pour le PSG. Avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, le club de la capitale voudrait boucler quelques départs. Gonçalo Ramos aurait notamment fait l’objet de rumeurs ces derniers jours. Mais l’un de ses prétendants aurait opté pour une autre option sur le mercato.

Le PSG a encore quelques dossiers à régler d’ici la fin du mercato. Le club de la capitale espère se séparer de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2026, et de ses indésirables comme Carlos Soler, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani. D’autres joueurs de Luis Enrique attiseraient toutefois les convoitises sur le marché des transferts.

Gonçalo Ramos attise les convoitises sur le mercato Gonçalo Ramos ferait notamment l’objet de quelques intérêts sur le mercato. Le buteur portugais n’est pas vraiment titulaire au PSG. Mais l’attaquant de 24 ans reste un joueur important de Luis Enrique, qui l’utilise souvent en super-sub. Les Rouge-et-Bleu ne seraient donc pas vraiment vendeurs. Newcastle serait toutefois intéressé par ses services et pourrait lui offrir un meilleur rôle.