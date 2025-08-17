Donnarumma - PSG : Le problème à 15M€ pour son transfert !

Non convoqué par Luis Enrique pour le déplacement à Nantes ce dimanche soir, Gianluigi Donnarumma patiente. Le gardien italien, poussé loin du PSG par l’arrivée de Lucas Chevalier, tient déjà un accord avec Manchester City. Cependant, le club anglais doit d’abord se séparer d’Ederson qui intéresse Galatasaray. Un écart de 15M€ se situerait entre la proposition du club turc et les attentes des Citizens.
Le mercato du PSG pourrait être marqué prochainement par la vente de Gianluigi Donnarumma. N’ayant pas prolongé son contrat avec Paris, le gardien italien devrait quitter le club dès cet été au risque de partir libre l’an prochain. S’il a déjà fait ses adieux aux supporters parisiens, Donnarumma se rapproche de Manchester City.
La vente d’Ederson est prioritaire
En effet, d’après les révélations de l’Equipe, le gardien de 26 ans a déjà échangé avec Pep Guardiola, et tient un accord verbal avec le club mancunien. Cependant, avant de pouvoir passer à l’offensive dans ce dossier, Manchester City attend de se séparer d’Ederson. Le portier brésilien est dans le viseur de Galatasaray, qui a déjà formulé une première offre.
Un écart de 15M€ dans ce dossier
Cette dernière est estimée à 10M€. Un montant qui ne correspond pas du tour aux attentes de Manchester City, qui ne veut pas brader son gardien. En effet, le journaliste Fabrizio Romano révèle ce dimanche que les dirigeants anglais attendent 25M€ pour Ederson, avant de recruter Gianluigi Donnarumma, qui souhaite absolument les rejoindre...