Donnarumma - PSG : Le problème à 15M€ pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Non convoqué par Luis Enrique pour le déplacement à Nantes ce dimanche soir, Gianluigi Donnarumma patiente. Le gardien italien, poussé loin du PSG par l’arrivée de Lucas Chevalier, tient déjà un accord avec Manchester City. Cependant, le club anglais doit d’abord se séparer d’Ederson qui intéresse Galatasaray. Un écart de 15M€ se situerait entre la proposition du club turc et les attentes des Citizens.

Le mercato du PSG pourrait être marqué prochainement par la vente de Gianluigi Donnarumma. N’ayant pas prolongé son contrat avec Paris, le gardien italien devrait quitter le club dès cet été au risque de partir libre l’an prochain. S’il a déjà fait ses adieux aux supporters parisiens, Donnarumma se rapproche de Manchester City.

La vente d’Ederson est prioritaire En effet, d’après les révélations de l’Equipe, le gardien de 26 ans a déjà échangé avec Pep Guardiola, et tient un accord verbal avec le club mancunien. Cependant, avant de pouvoir passer à l’offensive dans ce dossier, Manchester City attend de se séparer d’Ederson. Le portier brésilien est dans le viseur de Galatasaray, qui a déjà formulé une première offre.