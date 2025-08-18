Transfert historique au Paris FC, il regrette déjà !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le Paris FC a trouvé son nouvel avant-centre, il s'agit de Willem Geubbels qui débarque pour environ 9M€, hors bonus, en provenance de Saint-Gall. Et bien qu'il s'agisse de la plus grosse vente de l'histoire du club suisse, son directeur sportif Roger Stilz regrette d'avoir été contraint de se séparer d'un joueur aussi important.

Geubbels signe au PFC... « Willem laisse un vide dans notre équipe, et pas seulement sur le plan sportif. Il a également beaucoup progressé sur le plan personnel ces dernières années et est devenu un élément clé de l'équipe. Il se sentait très à l'aise en Suisse orientale et nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec lui. Cependant, le moment est venu pour lui de franchir une nouvelle étape. Le FCSG respecte son souhait de départ et lui souhaite le meilleur pour l'avenir, tant sur le plan personnel que sportif », estime-t-il dans des propos accordés au média du club.