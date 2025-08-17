Du PSG au Paris FC : L’annonce officielle sur le transfert de cet international

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé proche du Paris FC, Kevin Trapp « est en pourparlers » pour un transfert comme l’a confirmé ce dimanche l’Eintracht Francfort, justifiant ainsi l’absence du portier de 35 ans en Coupe d’Allemagne. L’ancien joueur du PSG est proche d’un retour en Ligue 1 pour devenir la doublure de l’international Espoirs Obed Nkambadio au PFC.

Ce dimanche, le Paris FC a officialisé son quatrième renfort de l’été avec Willem Geubbels, arrivant en provenance du FC Saint-Gall pour 9M€, auxquels pourraient s'ajouter 2,5M€ de bonus. L’ancien attaquant de l’OL succède ainsi à Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Kevin Trapp devrait être le prochain à débarquer.

L’Eintracht Francfort annonce des discussions pour Trapp Le Parisien a révélé cette semaine que l’ancien portier du PSG était tout proche de rejoindre le Paris FC. Ce dimanche, l’Eintracht Francfort a confirmé que son joueur négociait son départ. « Kevin Trapp est en pourparlers avec un autre club et est donc absent de l’effectif d’aujourd’hui », a annoncé la formation allemande sur X.