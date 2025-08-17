Du PSG au Paris FC : L’annonce officielle sur le transfert de cet international

Annoncé proche du Paris FC, Kevin Trapp « est en pourparlers » pour un transfert comme l’a confirmé ce dimanche l’Eintracht Francfort, justifiant ainsi l’absence du portier de 35 ans en Coupe d’Allemagne. L’ancien joueur du PSG est proche d’un retour en Ligue 1 pour devenir la doublure de l’international Espoirs Obed Nkambadio au PFC.
Ce dimanche, le Paris FC a officialisé son quatrième renfort de l’été avec Willem Geubbels, arrivant en provenance du FC Saint-Gall pour 9M€, auxquels pourraient s'ajouter 2,5M€ de bonus. L’ancien attaquant de l’OL succède ainsi à Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Kevin Trapp devrait être le prochain à débarquer.
L’Eintracht Francfort annonce des discussions pour Trapp
Le Parisien a révélé cette semaine que l’ancien portier du PSG était tout proche de rejoindre le Paris FC. Ce dimanche, l’Eintracht Francfort a confirmé que son joueur négociait son départ. « Kevin Trapp est en pourparlers avec un autre club et est donc absent de l’effectif d’aujourd’hui », a annoncé la formation allemande sur X.
L’ancien du PSG perd le brassard
Kevin Trapp ne participe donc pas à la rencontre du jour contre le FV Engers 07 (cinquième division), en 32es de finale de la Coupe d’Allemagne. Le brassard de capitaine, qu’il portait depuis 2022, lui a également été enlevé. Son arrivée au Paris FC se précise.