C'est signé, le Paris FC annonce le transfert parfait !

Amadou Diawara

Après avoir officialisé les transferts de Nhoa Sangui, Moses Simon et d'Otavio lors de ce mercato estival, le Paris FC vient d'annoncer une nouvelle arrivée. En effet, Willem Geubbels devient officiellement un joueur du PFC. Via le communiqué publié par le club, le directeur sportif François Ferracci s'est totalement enflammé.

Promu en Ligue 1, le Paris FC s'est activé sur le mercato pour renforcer son effectif. Désireux de faire bonne impression dans l'élite, le club emmené par Stéphane Gilli a officialisé quatre transferts lors de ce mercato estival.

Geubbels signe au Paris FC Après avoir annoncé les signatures de Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche) et d'Otavio (FC Porto, défenseur central), le Paris FC a officialisé l'arrivée de Willem Geubbels ce dimanche matin. Arrivé en provenance du FC Saint-Gall, l'attaquant de 24 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030. Ce qui comble de joie François Ferracci, le directeur sportif du PFC.