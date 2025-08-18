40M€ : Dégouté, le Paris FC boucle un autre transfert !

A la recherche d'un avant-centre depuis l'ouverture du mercato, le Paris FC avait rapidement jeté son dévolu sur Matthis Abline. Cependant, le FC Nantes s'est montré très exigeant puisque Waldemar Kita a confirmé qu'il réclamait 40M€ pour lâcher son attaquant. Résultat, le PFC a changé ses plans et recruté Willem Geubbels.
Depuis l'ouverture du mercato, le Paris FC souhaite recruter un nouvel avant-centre. Et après avoir bouclé le transfert de Moses Simon pour 7M€, les Parisiens espéraient poursuivre leur marché du côté du FC Nantes en s'attaquant à Matthis Abline. Mais Waldemar Kita est catégorique : c'est 40M€ ou rien.
Kita réclame 40M€ pour Abline
« J’ai défini un prix pour le transférer : 40 millions d’euros [il avait précédemment évoqué dans L’Équipe la somme de 50 millions, NDLR]. Ai-je raison ou tort ? Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n’achète pas. Je ne force personne, je n’ai pas besoin de vendre le joueur mais de le garder. Mon fils (Franck, le directeur général du FC Nantes) et moi, on l’a vraiment soutenu alors que certains entraîneurs connus n’en voulaient pas. C’est un super gamin et il a de super parents. Mais je ne peux pas maîtriser son entourage. Je ne suis pas convaincu, en outre, qu’il soit prêt à partir. Il peut encore apprendre beaucoup de choses, surtout avec notre nouvel entraîneur (Luis Castro), qui fait du super boulot », a expliqué le président du FC Nantes dans les colonnes du JDD.
Le PFC change ses plans
Une somme jugée bien trop importante par le Paris FC qui a donc décidé de se tourner vers une autre piste. C'est ainsi que par le biais d'un communiqué le club de la capitale a officialisé la signature de Willem Geubbels : « Le Paris FC est heureux d’annoncer la signature de Willem Geubbels en provenance du FC Saint-Gall. L’attaquant français de 24 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2030 ». Le montant du transfert avoisinerait les 9M€, soit quatre fois moins que ce qu'attendait le FC Nantes pour Matthis Abline.