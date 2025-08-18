40M€ : Dégouté, le Paris FC boucle un autre transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la recherche d'un avant-centre depuis l'ouverture du mercato, le Paris FC avait rapidement jeté son dévolu sur Matthis Abline. Cependant, le FC Nantes s'est montré très exigeant puisque Waldemar Kita a confirmé qu'il réclamait 40M€ pour lâcher son attaquant. Résultat, le PFC a changé ses plans et recruté Willem Geubbels.

Depuis l'ouverture du mercato, le Paris FC souhaite recruter un nouvel avant-centre. Et après avoir bouclé le transfert de Moses Simon pour 7M€, les Parisiens espéraient poursuivre leur marché du côté du FC Nantes en s'attaquant à Matthis Abline. Mais Waldemar Kita est catégorique : c'est 40M€ ou rien.

Kita réclame 40M€ pour Abline « J’ai défini un prix pour le transférer : 40 millions d’euros [il avait précédemment évoqué dans L’Équipe la somme de 50 millions, NDLR]. Ai-je raison ou tort ? Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n’achète pas. Je ne force personne, je n’ai pas besoin de vendre le joueur mais de le garder. Mon fils (Franck, le directeur général du FC Nantes) et moi, on l’a vraiment soutenu alors que certains entraîneurs connus n’en voulaient pas. C’est un super gamin et il a de super parents. Mais je ne peux pas maîtriser son entourage. Je ne suis pas convaincu, en outre, qu’il soit prêt à partir. Il peut encore apprendre beaucoup de choses, surtout avec notre nouvel entraîneur (Luis Castro), qui fait du super boulot », a expliqué le président du FC Nantes dans les colonnes du JDD.