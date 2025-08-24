Quatre transferts sont programmés, la grande annonce du Paris FC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’émission Bartoli Time sur RMC, Pierre Ferracci a évoqué la fin du mercato du Paris FC, annonçant que trois, quatre recrues étaient espérées, sans compter les départs. Le club de la capitale recherche notamment un latéral droit et veut également renforcer son milieu de terrain, ainsi que son attaque.

Battu par Angers (1-0) et l’OM (5-2) lors des deux premières journées de Ligue 1, le Paris FC compte encore être actif d’ici à la fermeture du marché des transferts. « Il nous manque encore des joueurs, deux ou trois recrues », indiquait Stéphane Gilli samedi, mais Pierre Ferracci a annoncé que quatre joueurs pourraient arriver dans la dernière ligne droite du mercato.

« Il y a trois, quatre recrutements à faire cette semaine » « Il y a trois, quatre recrutements à faire cette semaine et on est dessus déjà depuis plusieurs jours. Ça va transformer la structure et la physionomie de l’équipe bien évidemment, et sa qualité. Il y aura quelques départs puisqu’il y a des joueurs qui voudront du temps de jeu et ils n’en auront pas suffisamment chez nous », a déclaré le président du Paris FC dans l’émission Bartoli Time sur RMC.