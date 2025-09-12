Transfert à l’OM : L’annonce très cash d’un champion d’Europe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le collimateur de l'OM en début de mercato estival, Aymeric Laporte a bel et bien quitté l'Arabie Saoudite pour retourner en Europe, mais le vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne a signé à l'Athletic Bilbao. Et Laporte indique très clairement que ce retour au Pays Basque était sa volonté absolue... Voilà qui est clair pour l'OM.

L'OM a remanié une bonne partie de son secteur défensif cet été avec notamment les arrivées dans la dernière ligne droite du mercato de Nayef Aguerd, Emerson Palmieri ou encore Benjamin Pavard. Mais un autre dossier avait fait couler beaucoup d'encre au début de l'été à l'OM, puisqu'il concernait un gros joueur, sacré champion d'Europe avec l'Espagne à l'Euro 2024 : Aymeric Laporte.

Laporte revient à Bilbao Finalement, après avoir été évoqué avec insistance dans le collimateur de l'OM, Aymeric Laporte est retourné à l'Athletic Bilbao, son club formateur. Et dès son arrivée au Pays Basque, l'international espagnol a lâché une phrase assez cash sur ce choix de carrière qui ne risque pas forcément de plaire aux supporters de l'OM.