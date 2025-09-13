Kylian Mbappé, le changement surprise annoncé !

Pierrick Levallet

Arrivé sur le banc du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti à l’issue de la saison dernière, Xabi Alonso semble avoir trouvé la bonne formule dans son équipe. Le technicien espagnol a réussi à apporter un certain équilibre à son équipe, tout en conservant Kylian Mbappé et Vinicius Jr dans le onze de départ.

Le trio Mbappé - Vinicius Jr - Rodrygo bientôt reformé au Real Madrid ? Rodrygo a néanmoins fait l’objet de ce changement. Titulaire au Real Madrid depuis plusieurs années maintenant, l’international auriverde se retrouve désormais cantonné à un rôle de remplaçant. Mais alors que son équipe tourne plutôt bien depuis le début de saison, Xabi Alonso n’a pas écarté l’idée de reformer le trio composé de Rodrygo, Kylian Mbappé et Vinicius Jr à l’avenir.