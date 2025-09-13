Panique à l'OM : Coup dur avant le Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille retient son souffle concernant Amine Gouiri. Sorti prématurément ce vendredi après un choc impressionnant avec Bamo Méïté, l’attaquant algérien souffre d’une petite luxation de l’épaule. Alors que l’OM s’apprête à défier le Real Madrid mardi soir en Ligue des champions, son état de santé reste une interrogation.

L’action a glacé le Vélodrome lors de la rencontre face à Lorient. Vers la 43e minute, Bamo Méïté, en voulant dégager vigoureusement, a bondi et heurté de plein fouet Amine Gouiri, son genou entrant en contact avec le visage puis l’épaule de l’attaquant olympien. Remplacé par Matt O'Riley, l'international algérien de l'OM est resté au repos ce samedi

Le verdict est tombé pour Gouiri Les premières craintes d’une blessure grave ont heureusement été écartées, mais le diagnostic communiqué par RMC Sport a confirmé une petite luxation de l’épaule. Si ce type de blessure peut sembler bénin par rapport à d’autres traumatismes, il n’en reste pas moins délicat pour un attaquant, soumis à de nombreux duels physiques et aux sollicitations répétées du haut du corps.