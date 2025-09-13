Panique à l'OM : Coup dur avant le Real Madrid ?

L’Olympique de Marseille retient son souffle concernant Amine Gouiri. Sorti prématurément ce vendredi après un choc impressionnant avec Bamo Méïté, l’attaquant algérien souffre d’une petite luxation de l’épaule. Alors que l’OM s’apprête à défier le Real Madrid mardi soir en Ligue des champions, son état de santé reste une interrogation.
L’action a glacé le Vélodrome lors de la rencontre face à Lorient. Vers la 43e minute, Bamo Méïté, en voulant dégager vigoureusement, a bondi et heurté de plein fouet Amine Gouiri, son genou entrant en contact avec le visage puis l’épaule de l’attaquant olympien. Remplacé par Matt O'Riley, l'international algérien de l'OM est resté au repos ce samedi
Le verdict est tombé pour Gouiri
Les premières craintes d’une blessure grave ont heureusement été écartées, mais le diagnostic communiqué par RMC Sport a confirmé une petite luxation de l’épaule. Si ce type de blessure peut sembler bénin par rapport à d’autres traumatismes, il n’en reste pas moins délicat pour un attaquant, soumis à de nombreux duels physiques et aux sollicitations répétées du haut du corps.
L'OM va trancher
Pour l'heure, l'OM n'a paris aucune décision concernant Gouiri et sa participation pour le choc face au Real Madrid mardi soir. Mais le club ne souhaite pas prendre aucun risque, alors qu'un Classique face au PSG se profile. Si Gouiri devait manquer le choc, ce serait un coup dur sur le plan offensif.