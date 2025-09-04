Mercato - OM : Les dangereuses méthodes de Pablo Longoria !

La stabilité à l’OM, ce n’était finalement pas pour ce mercato estival. En effet, une fois n’est pas coutume, l’effectif de Roberto De Zerbi a considérablement été remodelé avec plus d’une dizaine de recrues. Président du club phocéen, Pablo Longoria commence à nous habituer à de tels changements. Une politique à l’OM toutefois vivement critiquée par Pierre Ménès.
Avec la Ligue des Champions à jouer, l’OM devait se renforcer cet été. Des recrues étaient donc attendues, mais peut-être pas autant. Le remue-ménage a ainsi été énorme sur la Canebière avec plus de 10 nouveaux joueurs pour Roberto De Zerbi quand d’autres ont fait leurs valises après seulement quelques mois à l’OM. De quoi agacer Pierre Ménès, qui s’en est alors pris à Pablo Longoria.
« C’est la méthode Longoria »
« L’OM a une fois de plus totalement modifié son effectif. Je suis désolé de le dire mais c’est la méthode Longoria. Aucune patience avec des joueurs qui arrivent au club », a lâché le journaliste sportif sur sa chaine Youtube.
« Une méthode encore une fois qui présente pas mal de risques »
Pierre Ménès a ensuite ajouté sur le mercato mouvementé de l’OM : « Brassier, Wahi, Koné, Rabiot, Rowe… On fait un peine un an au maximum pour certains et d’autres ont fait même moins. C’est une méthode encore une fois qui présente pas mal de risques ».