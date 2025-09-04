Mercato - OM : Les dangereuses méthodes de Pablo Longoria !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La stabilité à l’OM, ce n’était finalement pas pour ce mercato estival. En effet, une fois n’est pas coutume, l’effectif de Roberto De Zerbi a considérablement été remodelé avec plus d’une dizaine de recrues. Président du club phocéen, Pablo Longoria commence à nous habituer à de tels changements. Une politique à l’OM toutefois vivement critiquée par Pierre Ménès.

Avec la Ligue des Champions à jouer, l’OM devait se renforcer cet été. Des recrues étaient donc attendues, mais peut-être pas autant. Le remue-ménage a ainsi été énorme sur la Canebière avec plus de 10 nouveaux joueurs pour Roberto De Zerbi quand d’autres ont fait leurs valises après seulement quelques mois à l’OM. De quoi agacer Pierre Ménès, qui s’en est alors pris à Pablo Longoria.

« C’est la méthode Longoria » « L’OM a une fois de plus totalement modifié son effectif. Je suis désolé de le dire mais c’est la méthode Longoria. Aucune patience avec des joueurs qui arrivent au club », a lâché le journaliste sportif sur sa chaine Youtube.