Viré par le PSG : Il crie à l’injustice !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La décision du PSG de se séparer de Gianluigi Donnarumma dans la foulée du sacre en Ligue des champions a suscité de vives réactions en Italie. Alors que le portier transalpin vient de s’engager en faveur de Manchester City, Marco Amelia dénonce la position du club de la capitale et réfute les critiques sur le jeu au pied de Donnarumma.

L’aventure parisienne de Gianluigi Donnarumma a pris fin lors de la dernière journée du mercato estival. Poussé vers la sortie à un an de son contrat par le PSG après le recrutement de Lucas Chevalier (55M€ bonus compris), le portier de 26 ans s’est engagé en faveur de Manchester City. Une situation compliquée pour Donnarumma que l’Italie ne comprend toujours pas.

« Ce sont des questions nationalistes » C’est notamment le cas de l’ancien gardien Marco Amelia, estimant que Gianluigi Donnarumma serait parvenu à faire de l’ombre à Lucas Chevallier. « S'il était resté au PSG, après quelques matchs sur le banc, il aurait joué. Je ne considère absolument pas Chevalier à son niveau, affirme-t-il dans un entretien accordé à La Stampa. Ce sont des questions nationalistes, à Paris ils voulaient un gardien français. Et puis, il y avait ce contrat qui expirait. Il est compréhensible qu'ils ne veuillent pas le perdre gratuitement, mais celui qui a été décisif pour la victoire de la Ligue des Champions du Paris Saint Germain ne méritait pas ce traitement. »