OM - Transfert de Rabiot : Un coup de tonnerre déjà annoncé en Italie !

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot va de nouveau évoluer sous les ordres de Massimiliano Allegri avec l’AC Milan. Un recrutement qui pourrait pousser Luka Modric sur le banc aux yeux de l’ancien international italien Antonio Cassano.

Après une première saison réussie à l’OM, Adrien Rabiot était encore destiné à jouer un rôle important sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais son altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes a mis fin précipitamment à son aventure marseillaise. Poussé vers la sortie, l’international français a rejoint l’AC Milan, dirigé par Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus dont il est resté proche.

« Allegri pourrait même écarter Modric » Invité de l’émission ‘Viva El Futbol’, Antonio Cassano estime que l’ancien joueur de l’OM pourrait rapidement trouver sa place chez les Rossoneri. « Allegri poussait déjà pour Rabiot avant même l'incident qu'il a eu à Marseille. C'est l’un de ses hommes et il peut bien revenir en Serie A. Je vous le dis maintenant : attention, à long terme, Allegri pourrait même écarter Modric parce qu'il en est capable », prévient l’ancien international italien.