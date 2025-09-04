Transfert à l’OM : Grande décision avec un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM avec un deal officialisé dans les dernières heures du mercato estival, Benjamin Pavard débarque de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€. Et selon les dernières révélations, le champion du Monde 2018 aurait d'ores et déjà choisi le numéro qu'il portera à l'OM.

L'OM s'est montré très actif dans les dernières heures du mercato estival avec la signature de plusieurs recrues de dernière minute, et notamment celle d'un champion du Monde 2018 avec l'équipe de France : Benjamin Pavard. Le latéral droit (ou défenseur central) de 29 ans est arrivé en provenance de l'Inter Milan, dans le cadre d'un prêt payant avec une option d'achat fixée à 15M€. Et en attendant de savoir comment il sera utilisé à l'OM, une première décision a été prise avec Pavard.

Le numéro 28 pour Pavard Selon les révélations de L'EQUIPE, l'ancien joueur du Bayern Munich portera le numéro 28 à l'OM, le même que celui qu'il arborait à la fin de son aventure avec le LOSC ainsi que du côté de l'Inter Milan. Pour rappel, dans ses autres clubs, il avait hérité du 21 à Stuttgart et du 5 au Bayern Munich.