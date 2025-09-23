Dembélé Ballon d'Or : Le calvaire inattendu !

Axel Cornic

Grand acteur de la saison historique du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été couronné ce lundi Ballon d’Or 2025. Ce n’est pas une grande surprise puisqu’il était annoncé parmi les favoris, mais le bras de fer avec Lamine Yamal a tenu tout le monde en haleine, même les proches de l’international français de 28 ans.

Après Karim Benzema, la France peut compter un nouveau Ballon d’Or. C’est Ousmane Dembélé qui s’est vu décerner la prestigieuse distinction individuelle, venant récompenser une saison fantastique avec le PSG. Et c’est également une grande victoire face à Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone qui semblait pouvoir rafler la mise.

« Il y avait une énorme délégation pour Ousmane Dembélé » Grand reporter à France Football, organisateur du Ballon d’Or, Olivier Brossard a révélé les coulisses de cet évènement. « Il y avait une énorme délégation pour Ousmane Dembélé, sa maman était là, son meilleur ami, son agent, il y avait beaucoup d’amis également en coulisses. Ils se disant : “Ce n’est pas possible, on ne peut pas nous faire en nous disant Lamine Yamal finalement Ballon d’Or” » a-t-il expliqué, au micro d’Ici Paris Île-de-France.