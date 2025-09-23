Dembélé Ballon d'Or : Le clan Yamal provoque un malaise, l'annonce que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Alors que Lamine Yamal a été classé deuxième, Mounir Nasraoui a poussé un énorme coup de gueule. Interrogé sur la sortie du père de son numéro 10, Joan Laporta - président du FC Barcelone - a tenté d'éteindre l'incendie.

Après avoir réalisé un quadruplé avec le PSG la saison dernière (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions), Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a été sacré ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, devançant Lamine Yamal et Vitinha.

«C'est un préjudice moral à un être humain» Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito, Mounir Nasraoui a été invité à se prononcer sur le classement du Ballon d'Or 2025. Et le père de Lamine Yamal a dénoncé un scandale. « L'année prochaine, il sera à nous. Je ne dirais pas que c'est un vol, mais c'est un préjudice moral à un être humain. Parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin... et de très loin. Pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas de rival. C'est Lamine Yamal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. L'année prochaine, il sera le Ballon d'or espagnol », a-t-il pesté.