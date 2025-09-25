Daniel Riolo - After Foot : L’incroyable projet «absolument fantastique» loin de RMC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo et Gilbert Brisbois, à la tête de l'After Foot sur RMC depuis vingt ans, se lancent dans une aventure culinaire avec l'ouverture du "resto de l'After" à Boulogne-Billancourt. Baptisé "Dopo", le lieu sera officiellement inauguré la semaine prochaine avec la diffusion du choc entre le Barça et le PSG.

On ne s’attendait pas à voir Daniel Riolo et Gilbert Brisbois dans un tel projet ! Ce mercredi soir, les deux figures emblématiques de l’After Foot sur RMC ont annoncé la création du « resto de l’After », qui a déjà ouvert ses portes en région parisienne. « C’est un projet absolument fantastique, qui nous excite terriblement, ça fait très longtemps qu’on en parlait avec Gilbert, on a trouvé les gens avec qui menaient à bien ce projet, des gens fantastiques qui nous accompagnent : le resto de l’After va ouvrir », a lâché Daniel Riolo à l’antenne. L’endroit se situe à Boulogne-Billancourt, près de la Seine Musicale.

« Ça faisait dix ans que j’avais envie d’être dans un tel projet » « Enfin, si vous voulez manger des bonnes pizzas à Paris, l’endroit est là, a ajouté le journaliste d’origine italienne. Ça faisait dix ans que j’avais envie d’être dans un tel projet. Évidemment le décor est magnifique, il vous fera penser à l’After. J’ai mis mon nez (dans la cuisine, NDLR), oui, mais à partir du moment où t’as deux cuistos qui sont Napolitains et qui sont très forts, on a juste eu besoin de s’entendre et de discuter. Je leur ai surtout dit ‘faites comme si c’était à la maison’, et ils ont compris le message. »