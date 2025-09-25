Craquage au PSG, la discussion fuite !

Alexis Brunet

Lundi soir, l’OM a frappé un gros coup en remportant le Classique face au PSG sur le score d’1-0. Durant la rencontre, Timothy Weah s’est illustré par un tacle appuyé sur la cheville de Nuno Mendes. Une faute qui n’a valu aucun carton au joueur américain, malgré le fait que Marquinhos se soit plaint à l’arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard.

Alors que le PSG n’a pour le moment disputé que cinq matches de Ligue 1 cette saison, le club de la capitale a déjà concédé une défaite. Lundi soir, sur la pelouse de l’OM, les Parisiens se sont inclinés 1-0 à cause d’un but de Nayef Aguerd.

« Ce n’est pas possible ! » Lors du match entre l’OM et le PSG, l’arbitre de la rencontre était équipé d’un micro par Ligue 1+. Cela a notamment permis de capter un échange entre Jérôme Brisard et Marquinhos à la suite d’un tacle de Timothy Weah sur la cheville droite de Nuno Mendes. Le capitaine parisien s’était plaint auprès de l’arbitre, alors que l’international américain avait échappé au moindre carton. « Ça continue, depuis le début c’est comme ça. Ils sont toujours en retard. Il faut une bonne réponse parce que sinon ce n’est pas possible ! » Face à la colère de l’international brésilien, monsieur Brisard avait alors tenté d’expliquer sa décision. « Je peux vous parler ou pas ? Il prend clairement le ballon. Je vous dis ce que vient de me dire le VAR, et ce que j’ai vu, d’accord ? Monsieur Weah prend clairement le ballon. Ils arrivent au même moment. Il met sa cheville et il y a un contact. »