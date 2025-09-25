PSG - Ousmane Dembélé : Gros doute sur son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement éloigné des terrains avec le PSG pour cause de blessure, Ousmane Dembélé en profite donc pour se reposer, lui qui vient tout juste de soulever le Ballon d'Or. Pierre Ménès évoque cette convalescence de l'attaquant français, et semble afficher un gros doute sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau une fois qu'il retrouvera les terrains.

Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite avec l'équipe de France début septembre, Ousmane Dembélé est donc éloigné des terrains pour une durée estimée entre 6 et 8 semaines. Un coup dur pour le PSG, qui comptait forcément sur son attaquant numéro un et récent vainqueur du Ballon d'Or pour ses prochaines échéances.

Ménès a des doutes sur Dembélé Pierre Ménès s'est récemment prononcé sur l'épineux cas de la blessure de Dembélé pour le PSG : « Même si cela embête le PSG, ses six semaines d'arrêt vont lui permettre de faire du frais. Il sera bien plus performant à son retour de blessure. Le club ne prendra aucun risque. Mais est-ce que Dembelé pourra avoir encore une fois l'efficacité qu'il a eu l'année dernière ? », s'interroge Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.