Lamine Yamal : La grosse surprise du PSG !

Axel Cornic

Après avoir retrouvé la victoire en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre (2-0), le Paris Saint-Germain va affronter du très lourd en Ligue des Champions. Luis Enrique et ses hommes se délaceront en effet en Catalogne pour défier le FC Barcelone de Lamine Yamal, le nouveau prodige du football mondial.

Pour certains, cette affiche devait être celle de la dernière finale de Ligue des Champions. Le PSG et le FC Barcelone se retrouvent ce mercredi, pour un choc très attendu. Les histoires sont en effet nombreuses, avec notamment le retour en Catalogne de Luis Enrique, ancien joueur et entraîneur du Barça.

Casse-tête pour Luis Enrique Tout le monde se demande quelle équipe sera alignée par le coach du PSG, pour cette deuxième rencontre de Ligue des Champions. Il faut dire que les absences sont nombreuses, avec notamment les blessures d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, même si pour ce dernier un forfait n’est pas encore certain. Pas vraiment une bonne nouvelle, surtout quand on sait qu’en face, Paris retrouvera l’un des meilleurs joueurs de la planète.