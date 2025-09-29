Mohamed Salah : Le scandale dénoncé au PSG !

Achraf Hakimi ne s'en était pas caché : il rêvait du Ballon d'Or cette année. Epoustouflant avec le PSG, le Marocain avait de gros arguments en sa faveur, mais les votants n'ont visiblement pas vu la même chose. Hakimi a fini à la 6ème place. Un résultat incompréhensible pour beaucoup à l'instar de Bertrand Latour.
Grand favori de cette édition 2025, Ousmane Dembélé a bel et bien été sacré Ballon d'Or. Le numéro 10 du PSG devance ainsi Lamine Yamal (FC Barcelone) ainsi que son coéquipier, Vitinha. Si on poursuit le classement, on retrouve ensuite Mohamed Salah, Raphinha et Achraf Hakimi. Le Marocain finit donc à la 6ème place de ce Ballon d'Or, alors qu'on pouvait s'attendre à le voir beaucoup plus haut étant donné ses performances avec le PSG.
« Une grande surprise pour tout le monde »
Ce classement d'Achraf Hakimi a d'ailleurs été dénoncé par Bertrand Latour. Sur le plateau du CFC, ce dernier s'est insurgé de la 6ème place du joueur du PSG, se demandant même comment Mohamed Salah est mieux classé : « C’est une grande surprise pour tout le monde que Salah soit devant lui. Ça pose d’ailleurs question sur le Ballon d’or Africain qui pouvait paraître acquis d’avance, ce n’est pas le cas du tout. En tout cas, je pense qu’il n’est pas reconnu à sa juste valeur sur la saison qu’il a faite, chacun s’accorde à le dire ».
« Qu’il ne soit pas dans les trois, on n’est pas loin du scandale »
« Qu’il puisse ne pas l’avoir, c’était compréhensif, qu’il ne soit pas dans les trois, on n’est pas loin du scandale, je trouve. Le PSG doit être soulagé, vu qu’ils ont tout fait pour le ballonner et l’empêcher de parler. Ça servait pas à grand-chose pour qu’à la fin, il finisse sixième », a poursuivi Bertrand Latour à propos d'Achraf Hakimi.