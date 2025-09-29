PSG - Dembélé : La revanche déjà annoncée de Lamine Yamal !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme attendu, Ousmane Dembélé a donc remporté le Ballon d'Or 2025. Le numéro 10 du PSG a été sacré en devançant Lamine Yamal. Le crack du FC Barcelone a donc terminé deuxième, mais le rêve de remporter ce trophée reste intact. Yamal n'a pas dit son dernier mot et le rendez-vous a déjà été pris pour 2026.

Plébiscité par les votants au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a récolté 1380 points pour être sacré cette année. Dauphin du joueur du PSG, Lamine Yamal a lui terminé avec 1059 points. A seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone échoue donc sur la deuxième marche du podium. Mais entre Yamal et le Ballon d'Or, ce n'est peut-être que partie remise...

Yamal prend rendez-vous pour 2026 ! Battu donc par Ousmane Dembélé cette année au Ballon d'Or, Lamine Yamal entend revenir plus fort pour l'édition 2026. C'est Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, qui l'a annoncé. Rapporté par El Pais, il a fait savoir : « La saison prochaine, Lamine se battra à nouveau pour le Ballon d'Or ».