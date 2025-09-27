Lamine Yamal avec «10 filles à Ibiza», elle balance tout !

Lamine Yamal a beau avoir à peine 18 ans, il fait beaucoup parler de lui. Le Barcelonais régale sur les terrains, mais il attire également les regards sur sa vie privée. L’été dernier, l’attaquant était notamment en vacances du côté d’Ibiza et son ex-copine a dévoilé une anecdote croustillante sur ce voyage.
Lamine Yamal pourrait-il gâcher sa carrière ? Dernièrement, le talentueux attaquant avait beaucoup fait parler de lui pour sa fête d’anniversaire qui avait fait polémique, mais ce n’est pas tout. Dans l’émission En todas las salsas, son ex-copine Fati Vazquez a fait des révélations sur l’entourage du joueur du FC Barcelone. « Lamine Yamal n’est pas si humble. Je suis sortie avec lui et je pense qu’il n’est pas bien conseillé. J’ai rencontré son cercle proche et, à la manière dont ils le guident, je ne pense pas qu’il soit correctement conseillé ni qu’il prenne les bonnes décisions. »
Lamine Yamal avec dix filles à Ibiza
Fati Vazquez en a aussi profité pour balancer sur la vie privée de Lamine Yamal et notamment ce qu’il faisait lors de ses dernières vacances du côté d’Ibiza. « Je ne trouve pas normal qu’à son âge (17 ans à l’époque) ce qui est sorti soit sorti, et aussi qu’à 17 ans il allait en boîte, à des fêtes, ou qu’à 17 ans il ait embarqué 10 filles sur un bateau à Ibiza… Évidemment, les paparazzis allaient le choper dans un endroit aussi populaire qu’Ibiza ! »
Lamine Yamal enchaîne les conquêtes
Visiblement, Lamine Yamal semble donc profiter un maximum de sa jeunesse et notamment de ses relations avec la gente féminine. Une organisation très carrée serait même en place selon Fati Vazquez. « Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille. Je m’en suis rendu compte grâce à des photos que j’avais publiées, et cette fille m’a appelée en disant : ‘Tu étais avec Lamine ? Je suis partie un jour avant ton arrivée’… (…) L’agent de Lamine tient un calendrier pour lui, organisant les jours avec les filles avec lesquelles il sort. Lamine a un calendrier de filles. (…) Je ne crois pas qu’il y ait un véritable amour dans la relation de Lamine avec Nicki Nicole. Je pense qu’il est très amoureux d’elle, mais elle ne l’est pas. Je pense qu’elle est là parce que ça peut lui profiter. » Reste à voir si l’attaquant saura s’assagir avec le temps, sous peine de perdre très gros.