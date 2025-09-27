Lamine Yamal avec «10 filles à Ibiza», elle balance tout !

Alexis Brunet

Lamine Yamal a beau avoir à peine 18 ans, il fait beaucoup parler de lui. Le Barcelonais régale sur les terrains, mais il attire également les regards sur sa vie privée. L’été dernier, l’attaquant était notamment en vacances du côté d’Ibiza et son ex-copine a dévoilé une anecdote croustillante sur ce voyage.

Lamine Yamal pourrait-il gâcher sa carrière ? Dernièrement, le talentueux attaquant avait beaucoup fait parler de lui pour sa fête d’anniversaire qui avait fait polémique, mais ce n’est pas tout. Dans l’émission En todas las salsas, son ex-copine Fati Vazquez a fait des révélations sur l’entourage du joueur du FC Barcelone. « Lamine Yamal n’est pas si humble. Je suis sortie avec lui et je pense qu’il n’est pas bien conseillé. J’ai rencontré son cercle proche et, à la manière dont ils le guident, je ne pense pas qu’il soit correctement conseillé ni qu’il prenne les bonnes décisions. »

Lamine Yamal avec dix filles à Ibiza Fati Vazquez en a aussi profité pour balancer sur la vie privée de Lamine Yamal et notamment ce qu’il faisait lors de ses dernières vacances du côté d’Ibiza. « Je ne trouve pas normal qu’à son âge (17 ans à l’époque) ce qui est sorti soit sorti, et aussi qu’à 17 ans il allait en boîte, à des fêtes, ou qu’à 17 ans il ait embarqué 10 filles sur un bateau à Ibiza… Évidemment, les paparazzis allaient le choper dans un endroit aussi populaire qu’Ibiza ! »