Rothen clashe l'OM : Le règlement de compte en direct !

Présent au Parc des Princes pour célébrer le sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, Jérôme Rothen s’était permis une petite pique à l’attention de l’OM et de ses supporters. Un comportement qu’a mal pris et que lui a reproché Eric Di Meco, mais que l’ancien parisien a mis sur le compte du « chambrage ».

Dans Rothen s’enflamme sur RMC lundi, Eric Di Meco a reproché à Jérôme Rothen ses propos en fin de saison dernière, lors des festivités du PSG pour célébrer le sacre en Ligue des champions. « À jamais les premiers d’avoir gagné deux Coupes d’Europe. Maintenant, les Marseillais, on les a éteints », avait-il lancé, ce qui n’a pas plu à l’ancien joueur de l’OM.

« Je l’ai pris personnellement » « J’ai mal vécu la fin de saison dernière, de te voir au Parc des Princes alors que les joueurs ont été champions d’Europe et faisaient la fête. Je n’ai pas compris pourquoi tu étais là et j’ai mal vécu le fait que tu prennes le micro et chambres les Marseillais. Est-ce que tu ne regrettes pas d’avoir fait ça ? Parce que tu as une émission grand public, qu’est-ce que tu faisais là ? Je te dis la vérité, je l’ai mal pris. Je l’ai pris personnellement. Je travaille tous les jours avec lui et le mec chambre au micro alors que c’est pas sa fête, il n’a rien à voir dans l’histoire », a déclaré Eric Di Meco.