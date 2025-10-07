Rothen clashe l'OM : Le règlement de compte en direct !

Présent au Parc des Princes pour célébrer le sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, Jérôme Rothen s’était permis une petite pique à l’attention de l’OM et de ses supporters. Un comportement qu’a mal pris et que lui a reproché Eric Di Meco, mais que l’ancien parisien a mis sur le compte du « chambrage ».
Dans Rothen s’enflamme sur RMC lundi, Eric Di Meco a reproché à Jérôme Rothen ses propos en fin de saison dernière, lors des festivités du PSG pour célébrer le sacre en Ligue des champions. « À jamais les premiers d’avoir gagné deux Coupes d’Europe. Maintenant, les Marseillais, on les a éteints », avait-il lancé, ce qui n’a pas plu à l’ancien joueur de l’OM.
« Je l’ai pris personnellement »
« J’ai mal vécu la fin de saison dernière, de te voir au Parc des Princes alors que les joueurs ont été champions d’Europe et faisaient la fête. Je n’ai pas compris pourquoi tu étais là et j’ai mal vécu le fait que tu prennes le micro et chambres les Marseillais. Est-ce que tu ne regrettes pas d’avoir fait ça ? Parce que tu as une émission grand public, qu’est-ce que tu faisais là ? Je te dis la vérité, je l’ai mal pris. Je l’ai pris personnellement. Je travaille tous les jours avec lui et le mec chambre au micro alors que c’est pas sa fête, il n’a rien à voir dans l’histoire », a déclaré Eric Di Meco.
« Le chambrage a toujours fait partie du jeu »
« Le club a pensé aux anciens et j’en faisais partie. Donc là, je n’ai pas l’étiquette animateur de Rothen s’enflamme ou RMC », s’est justifié Jérôme Rothen. « Je suis juste Jérôme Rothen, qui a joué six ans et plus de 200 matchs au PSG. Je ne suis pas le plus grand joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain, mais je pense avoir marqué mon passage par cette identification parisienne, fierté d’avoir joué à Paris. S’il y a bien un ancien joueur qui a toujours mis ça en avant et respecté le club, c’est bien moi. » Pour l’ancien joueur du PSG, cela était simplement une manière de chambrer les supporters de l’OM et non une provocation : « On s’est tous nourris de cette rivalité avec Marseille (...). J’ai dit cette fameuse phrase : “À jamais les premiers d’avoir gagné deux Coupes d’Europe. Maintenant, les Marseillais, on les a éteints”. Le chambrage a toujours fait partie du jeu. »