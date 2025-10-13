Luis Enrique - PSG : Le coup dur inattendu !

Axel Cornic

Les blessures n’ont pas épargné le Paris Saint-Germain en ce début de saison, avec notamment Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Mais Luis Enrique a surtout dû faire à moins de son capitaine Marquinhos, qui pourrait finalement être absent un peu plus long que prévu.

Après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG doit affronter le plus dur. Et ce n’est pas la défense de son titre ! Luis Enrique est en effet aux prises avec une véritable hécatombe de blessures depuis le début de la saison, notamment celle d’Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or 2025.

Pluie de blessés au PSG La star française est absente depuis plusieurs semaines déjà, mais il n’est pas le seul. L’infirmerie du PSG a en effet beaucoup d’autres cadres passer, comme Désiré Doué, Vitinha ou encore Joao Neves. C’est même le cas du capitaine Marquinhos, qui s’est blessé lors de la défaite dans le Classico face à l’OM (0-1), le 22 septembre dernier.