Transfert au Real Madrid : L'OM mêlé à une guerre XXL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite brésilienne, Endrick a débarqué au Real Madrid dès que son transfert a été rendu possible lors de sa majorité. Mais depuis son arrivée, il n'a pas su vraiment profiter des occasions laissées pour briller, à tel point qu'il n'a disputé aucune minute depuis le début de la saison. Alors qu'un prêt en envisagé cet hiver, de nombreux clubs seraient intéressés, à commencer par l'OM.

Formé à Palmeiras où son talent a très vite été repéré, Endrick n'a pas encore su concrétiser au Real Madrid. Le jeune attaquant de 19 ans n'a pas beaucoup de place dans cet effectif de luxe et il pourrait avoir du temps de jeu dans un autre club en prêt cet hiver. Les candidats sont nombreux puisque l'on compterait 8 clubs dans le coup pour le Brésilien, dont l'OM.

L'OM à la lutte pour Endrick Ces derniers jours, l'intérêt de l'OM pour Endrick a été révélé et visiblement les Marseillais ne sont pas les seuls sur le coup. D'après CaughtOffside, 8 équipes seraient intéressées par un transfert du Brésilien, à commencer par Manchester United. Le média ajoute que d'autres clubs de Premier League sont aussi sur la piste, tout comme d'autres équipes en Europe.