Transfert au Real Madrid : L'OM mêlé à une guerre XXL !

Jeune pépite brésilienne, Endrick a débarqué au Real Madrid dès que son transfert a été rendu possible lors de sa majorité. Mais depuis son arrivée, il n'a pas su vraiment profiter des occasions laissées pour briller, à tel point qu'il n'a disputé aucune minute depuis le début de la saison. Alors qu'un prêt en envisagé cet hiver, de nombreux clubs seraient intéressés, à commencer par l'OM.
Formé à Palmeiras où son talent a très vite été repéré, Endrick n'a pas encore su concrétiser au Real Madrid. Le jeune attaquant de 19 ans n'a pas beaucoup de place dans cet effectif de luxe et il pourrait avoir du temps de jeu dans un autre club en prêt cet hiver. Les candidats sont nombreux puisque l'on compterait 8 clubs dans le coup pour le Brésilien, dont l'OM.
L'OM à la lutte pour Endrick
Ces derniers jours, l'intérêt de l'OM pour Endrick a été révélé et visiblement les Marseillais ne sont pas les seuls sur le coup. D'après CaughtOffside, 8 équipes seraient intéressées par un transfert du Brésilien, à commencer par Manchester United. Le média ajoute que d'autres clubs de Premier League sont aussi sur la piste, tout comme d'autres équipes en Europe.
Endrick doit se relancer
Pas choisi par Xabi Alonso, Endrick semble avoir du mal à accepter la situation et un transfert paraît inévitable pour essayer de le relancer. Son bilan, même s'il n'a quasiment jamais eu l'occasion d'être titulaire, n'est pas satisfaisant mais le Real Madrid croit en lui à l'avenir.