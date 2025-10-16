Un buteur du Real Madrid à l'OM, le gros coup du prochain mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Endrick n'a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid. Barré au sein de l'effectif de Xabi Alonso, le Brésilien se retrouve au coeur de plus en plus de rumeurs à l'approche du mercato hivernal. En janvier, Endrick pourrait donc aller chercher du temps de jeu loin de la Casa Blanca. Et s'il atterrissait à l'OM ?

Après avoir été l'un des grands animateurs du mercato estival, l'OM préparerait dès à présent son prochain recrutement. Sur la Canebière, on devrait ainsi profiter du mois de janvier pour retoucher l'effectif de Roberto De Zerbi. Ça pourrait être le cas en attaque avec les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. En ce sens, l'OM regarderait visiblement au Real Madrid.

L'OM intéressé par Endrick ! Et si Endrick retrouvait ainsi le sourire à l'OM ? Dans une situation complexe au Real Madrid, le Brésilien pourrait aller voir ailleurs à l'occasion du mercato hivernal. C'est ainsi que selon les informations de ESPN, le club phocéen ferait partie des équipes intéressés à l'idée de relancer l'attaquant brésilien. Alors qu'Endrick devrait crouler sous les offres dans les semaines à venir, la question est de savoir ce qu'il décidera de faire.