Un international arrive à l’OM : L’appel de De Zerbi qui change tout !

Au moment d’évoquer son transfert à l’OM dans les derniers instants du mercato estival, Emerson Palmieri est revenu sur l’importance de Roberto De Zerbi. Un entraîneur qu’il avait déjà affronté en Angleterre et qui l’avait impressionné. Quand il a reçu son appel cet été, l’international italien avait hâte d’avoir l’opportunité de travailler avec lui.

Auprès de Maritima, Emerson Palmieri est revenu sur son arrivée à l’OM le dernier jour du mercato estival. Alors que les négociations avec West Ham s’éternisaient, l’international italien (29 sélections) a eu un peu peur que son transfert ne se finalise pas, lui qui avait déjà très envie de venir, notamment pour travailler avec Roberto De Zerbi.

« Quand il m’a appelé, ça a été un immense plaisir de savoir que je serai entraîné par lui » « De Zerbi est très important dans mon arrivée à l’OM ? Oui, oui, bien sûr. Je le connaissais depuis longtemps et j’avais déjà joué contre lui en Angleterre. Il m’a toujours impressionné par la manière dont ses équipes jouent. Quand il m’a appelé, ça a été un immense plaisir de savoir que je serai entraîné par lui », a confié Emerson Palmieri.