Retour à Paris : Le projet avec un milliardaire qui l'a convaincu de signer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième de Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC s'est donné le droit de faire son grand retour dans l'élite du championnat de France. Le club propose un projet très intéressant mené par la famille Arnault notamment et le mercato a vu quelques belles surprises. A commencer par la signature de Kevin Trapp, ancien gardien du PSG, qui a décidé de faire son retour à Paris. Il raconte justement les dessous de ce recrutement.

A 35 ans, Kevin Trapp a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en signant au Paris FC. Le portier allemand s'est engagé jusqu'en 2028 et n'a disputé qu'un seul match pour le moment. Ce retour à Paris l'enchante particulièrement parce qu'il a passé 4 ans au PSG et qu'il connaît déjà les environs et le projet de la famille Arnault l'a largement convaincu.

Kevin Trapp revient à Paris, la grosse annonce Cet été, le Paris FC a donc bouclé la signature de Kevin Trapp, qui a passé 7 saisons à Francfort. Le gardien allemand pourra apporter son expérience à une équipe qui découvre le très haut niveau et qui réalise un début de saison plutôt positif. « Qu'est-ce qui a motivé mon choix de signer au Paris FC ? Il y avait plusieurs raisons. Déjà pour moi, j'avais la volonté de quitter Francfort au bon moment. Cette année, on s'est qualifiés pour la Ligue des champions, on a gagné la Ligue Europa (2022). L'objectif était - c'était même un peu un rêve - de pouvoir partir, alors que club était au plus haut niveau possible. Et après, bien sûr, le projet ici à Paris. C'est un projet très ambitieux, excitant même avec les actionnaires, avec leur vision. Et faire partie de ce club, de cette équipe dès le début de ce projet, c'était important pour moi. Savoir que je peux aussi apporter mon expérience, ma qualité à l'équipe, au club. Tout cela m'a beaucoup plu. En fait, revenir à Paris, c'est un peu comme revenir à la maison, l'adaptation a été assez rapide. J'ai gardé mon appartement ici » explique-t-il à L'Equipe.