Retour à Paris : Le projet avec un milliardaire qui l'a convaincu de signer !

Deuxième de Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC s'est donné le droit de faire son grand retour dans l'élite du championnat de France. Le club propose un projet très intéressant mené par la famille Arnault notamment et le mercato a vu quelques belles surprises. A commencer par la signature de Kevin Trapp, ancien gardien du PSG, qui a décidé de faire son retour à Paris. Il raconte justement les dessous de ce recrutement.
A 35 ans, Kevin Trapp a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en signant au Paris FC. Le portier allemand s'est engagé jusqu'en 2028 et n'a disputé qu'un seul match pour le moment. Ce retour à Paris l'enchante particulièrement parce qu'il a passé 4 ans au PSG et qu'il connaît déjà les environs et le projet de la famille Arnault l'a largement convaincu.
Kevin Trapp revient à Paris, la grosse annonce
Cet été, le Paris FC a donc bouclé la signature de Kevin Trapp, qui a passé 7 saisons à Francfort. Le gardien allemand pourra apporter son expérience à une équipe qui découvre le très haut niveau et qui réalise un début de saison plutôt positif. « Qu'est-ce qui a motivé mon choix de signer au Paris FC ? Il y avait plusieurs raisons. Déjà pour moi, j'avais la volonté de quitter Francfort au bon moment. Cette année, on s'est qualifiés pour la Ligue des champions, on a gagné la Ligue Europa (2022). L'objectif était - c'était même un peu un rêve - de pouvoir partir, alors que club était au plus haut niveau possible. Et après, bien sûr, le projet ici à Paris. C'est un projet très ambitieux, excitant même avec les actionnaires, avec leur vision. Et faire partie de ce club, de cette équipe dès le début de ce projet, c'était important pour moi. Savoir que je peux aussi apporter mon expérience, ma qualité à l'équipe, au club. Tout cela m'a beaucoup plu. En fait, revenir à Paris, c'est un peu comme revenir à la maison, l'adaptation a été assez rapide. J'ai gardé mon appartement ici » explique-t-il à L'Equipe.
Kevin Trapp dit oui au Paris FC grâce à la famille Arnault
Plus tôt cette année, la famille Arnault est devenue l'actionnaire majoritaire du Paris FC grâce à la holding Agache, filière de LVMH, et semble nourrir de grandes ambitions pour le club au niveau sportif. Le Paris FC occupe pour le moment la 8ème place de Ligue 1 avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Visiblement l'arrivée de cette famille au pouvoir a convaincu Kevin Trapp de signer. « J'ai échangé avec Antoine Arnault avant de signer ? Quand tu vois ce qu'il a réussi avec sa famille, c'est impressionnant. Et tu sais que dès qu'il fait quelque chose, c'est à fond et c'est très bien fait. De savoir qu'il était impliqué dans ce projet, ça m'a déjà rassuré. Parce que je sais que ce n'est pas un investisseur qui met juste de l'argent. Non, il est passionné par le foot. Il a une très grande vision, il ne veut pas brûler les étapes. Le fait de savoir qu'il y a aussi l'apport de Red Bull derrière avec sa connaissance du foot, c'est un mix parfait » ajoute le portier allemand.